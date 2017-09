U2 se pasean por Nueva York en el videoclip de adelanto de Songs Of Experience

Tras poco más de dos semanas del lanzamiento de su nuevo single, U2 ha compartido el video del tema You’re The Best Thing About Me. El clip, que ha sido rodado completamente en Nueva York, muestra a la banda haciendo turismo por la ciudad en diferentes escenas junto a la Estatua de la Libertad, bebiendo en un bar, tomando pizza o dando un paseo en un bus turístico.

Según ha comentado Bono, la canción es “punk motown” o ” punk supremes” y añade que es desafiantemente alegre, una canción de amor para su mujer. “En estos tiempos difíciles es importante mostrar a las personas que amamos cómo nos sentimos”. The Edge ha comentado más importante que nunca en estos tiempos es tener alegría porque esa es la mejor respuesta.

El próximo álbum de la banda irlandesa verá la luz casi con toda seguridad el día 1 de Diciembre y llevará el título, como ya todo el mundo sabe, Songs Of Experience, siendo la continuación vital del Songs Of Innocence del año 2014. Como han comentado hace poco en tono humorísitico, Royal Blood no aparecerá en este álbum. Y como también han declarado al New York Times, U2 quieren que este disco sea escuchado en los bares por la gente dentro de 25 años.

Así pues, tras la gran acogida que ha tenido el single por buena parte de sus fans, y el otro temazo que conocemos, U2 tiene a sus seguidores totalmente excitados.