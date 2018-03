U2 reeditarán en vinilo tres de sus obras más importantes el próximo 13 de abril

El mundo de U2 está muy alterado últimamente, y es que si hace unos meses el cuarteto irlandés puso a la venta su controvertido álbum Songs Of Experience, y en las últimas fechas “volaron” las entradas para sus dos citas del Wizink Center de Madrid, ahora tenemos la buena nueva de que dos de sus discos y un EP de edición limitada van a ser reeditados de nuevo en vinilo.

Las obras que verán de nuevo la luz el próximo día 13 de abril, y que ya pueden ser reservadas a través de su web, son Pop (1997), All That You Can´t Leave Behind (2001) y el EP de edición limitada en su momento, Wide Awake In America (1985). Quizás la gran novedad que esconden estas nuevas joyas para coleccionistas sea el folleto de 16 páginas que llevarán en su interior con las letras de las canciones y fotos de Anton Corbijn, así como el formato en vinilo que comienza a vivir una segunda gloriosa juventud.

Dos LPs y un EP para coleccionistas

Su EP Wide Awake In America llegó en un momento muy dulce de la banda, con su álbum The Unforgetable Fire rodándose en una gran gira que les llevó por vez primera a Japón y Nueva Zelanda, y muy próximo en el tiempo al lanzamiento del enorme The Joshua Tree. De Pop siempre han comentado los irlandeses que es un disco inacabado, gran parte de sus fans sin embargo, en su mayoría han comentado que fue su última gran obra maestra. Por el contrario, All That You Can’t Leave Behind fue el inicio de conquista del mainstream por parte de U2 y una obra que llevó a la banda a dar más importancia en poder llegar a todo el mundoque mantener una coherente trayectoria artística.

Así pues, no cabe duda que los fans de U2, entre nuevos discos, tickets y reediciones, deben tener un bolsillo especialmente lleno per, ¡diablos!, hablamos de The Biggest Band In The World.