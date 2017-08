U2 presentan vídeo por sorpresa: “The Blackout”

Después de una larga carrera, U2 quieren seguir siendo protagonistas en esta recta final del año 2017 con el lanzamiento de su nuevo y esperado disco Songs Of Experience. Dentro del misterio que ha rodeado el lanzamiento del mismo, la banda irlandesa ha publicado casi por sorpresa el vídeo para The Blackout, single de adelanto con el que nos presentan este trabajo.

Sin embargo, hay que aclarar que no se trata del single oficial, ya que este será You’re The Best Thing About Me y se pondrá a la venta el 6 de septiembre, día en el que también anunciarán los detalles del disco, que muchos creen que saldrá a la venta coincidiendo con el Día Mundial contra el SIDA, que se celebra el 1 de diciembre.

En cuanto al vídeo que nos ocupa hoy, destacar que ha sido dirigido por Richie Smyth y fue filmado en Amsterdam el mes pasado.

Disfrutemos de un capítulo más en la longeva y exitosa carrera de estos irlandeses…