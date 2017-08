U2 manda por correo un posible avance de su nuevo disco

Los fans de la banda irlandesa, U2, han recibido una carta con lo que parece ser la posible letra de un nuevo tema llamado Blackout. El texto recoge una colección de poemas de William Blake, “Songs of Innocence and Experience”.

El grupo ya había anunciado que su nuevo disco saldrá este año y será presentado en gira el que viene y que lo hará bajo el nombre Songs of Experience. Este nuevo álbum será el decimocuarto de la banda y será una continuación de Songs of Innocence, LP publicado en 2014. Esta tendencia viene de la década pasada pues su No line on the Horizon del 2009 pudo haberse llamado Songs of Ascent aunque finalmente ese título se descartó.

En la carta, U2 ha colocado dos siluetas dándose la mano y revelando palabras en su interior mientras tapan el texto en cuestión (imágenes abajo). Entre el negro se aprecia la frase: “Blackout está clara… quien eres aparecerá en U2.com”. Además, el grupo ha tachado una frase dejándola tal que así: “U2 anunciará… el…”. Estas dos figuras consiguen dar a los fans unas grandes expectativas sobre su nuevo trabajo, pero habrá que espera semana aún para poder escucharlo.

De todos modos, la banda demuestra que una gira de aniversario se queda corta para esta veterana banda que al fin ha vuelto al estudio. El mes pasado les tuvimos en Barcelona conmemorando 30 años de su exitoso The Joshua Tree.