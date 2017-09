U2 estrena su nuevo single “You’re The Best Thing About Me”

You’re The Best Thing About Me es el primer single oficial del esperado nuevo álbum de U2, Songs Of Experience, que supone nada menos que el 14º álbum de estudio de la banda.

Si recientemente nos sorprendieron publicando el vídeo en directo de The Blackout, otra canción incluida en este nuevo álbum, ahora nos presentan este single cuya portada, obra de Anton Corbijn, está protagonizada por la hija de The Edge, Sian Evans.

Su nuevo disco, Songs Of Experience, acompaña y complementa el lanzamiento de 2014 Songs Of Innocence, ambos inspirados en una colección de poemas de William Blake, poeta del Siglo XVIII, bajo el título Songs of Innocence and Experience.

Mientras Songs Of Innocence plasmaba las influencias y experiencias de la banda desde finales de los ’70 hasta principios de los ’80, este nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas sobre lugares y personas que son importante para Bono: la familia, los amigos, los fans, él mismo…

Eso sí, todavía no sabemos cuándo saldrá a la venta el disco definitivo. Esperemos novedades mientras disfrutamos esta nueva canción de los legendarios irlandeses.