U2 da a conocer la fecha de salida y las canciones de “Songs of Experience”

Poco después de liberar You’re The Best Thing About Me como primer sencillo oficial y el video en directo The Blackout, U2 acaba de dar a conocer la lista de canciones y la fecha de publicación de su nuevo disco.

Como avanzaba el pasado verano The Irish Sun, Songs of Experience, título que tendrá este nuevo trabajo, saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre coincidiendo con el Día Mundial del Sida. Enfermedad que Bono lucha para erradicar a través de iniciativas como (Product)RED, con la que recauda dinero desde 2006 para el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria.

Decimocuarto álbum de estudio de la banda, Songs of Experience recogerá una colección de canciones en forma de cartas íntimas sobre lugares y personas cercanas al corazón del cantante como la familia, los amigos, los seguidores y él mismo. Todas ellas, influidas por la poesía de William Blake, grabadas junto al productor Steve Lillywhite.

Estas son las canciones que darán forma a Songs of Experience:

1.Love is all we have left

2.Lights of home

3.You’re the best thing about me

4.Get out of your own way

5.American soul

6.Summer of love

7.Red flag day

8.The showman (Little more better)

9.The little things that give you away

10.Landlady

11.The blackout

12.Love is bigger than anything in its way

13. (There is a light)

[Pistas Extra]

14.Ordinary love (Extraordinary mix)

15.Book of your heart

16.Lights of home (St Peter’s string version)