U2 celebrará el 30° aniversario de “Joshua Tree” con una serie de conciertos

U2 ha compartido con todos sus fanáticos un mensaje navideño lleno de sorpresas. Además del anuncio de la gira promocional de su próximo disco, Songs Of Experience, los irlandeses han anunciado una serie de conciertos “muy especiales” para celebrar los 30 años de Joshua Tree, lanzado en marzo de 1987.

Este álbum no solo incluye los grandes clásicos de la banda como With or Without You y I Still Haven’t Found What I’m Looking For, sino que fue el disco que catapultó a la agrupación al estrellato a finales de la década de los 80. Con Joshua Tree, U2 alcanzó su primer número uno en Estados Unidos y fue aclamado por la crítica llegando a ser catalogado de “obra maestra”.

Además, la agrupación tiene planificado desde hace casi tres años el lanzamiento de Songs Of Experience, después de haber producido Songs Of Innocence en 2014. Ambos títulos aluden a obras del poeta y escritor William Blake. Aunque la agrupación adelantó en su mensaje navideño la realización de esta gira promocional, aún no se han confirmado ciudades ni fechas de inicio. Tampoco se tiene mayor información de cuáles serán las locaciones seleccionadas para la celebración de las tres décadas de Joshua Tree.

Mientras tanto, disfruta del mensaje de U2 aquí.