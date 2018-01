U2 anuncian una segunda fecha en Madrid

Debido a la gran demanda de los fans, U2 ha confirmado una nueva fecha en Madrid para el próximo 21 de septiembre en al WiZink Center de Madrid, cuyas entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 2 de febrero a través de los puntos de venta habituales.

Como era de esperar, las entradas para la cita del día anterior, 20 de septiembre, en el mismo recinto han volado de inmediato, y la banda irlandesa ha reaccionado a la altísima demandas y expectación de sus fans españoles con esta extensión de su eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018.

Tras la aclamada gira de estadios del año pasado The Joshua Tree Tour 2017, eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour retoma el rompedor iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour en el punto donde se dejó en 2015. eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour es la continuación de Songs of Experience, el 14º álbum de estudio de la banda. De esta forma, igual que el disco Songs of Experience completaba Songs of Innocence (2014), eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour se plantea como una secuela del tour de 2015. Como ocurre con cada uno de los tours de U2, esta nueva producción contará con lo ultimo en tecnología y se presenta como un desarrollo de elementos únicos e innovadores, como ya se pudo ver en 2015, con múltiples escenarios, el sistema de sonido más avanzado y una pantalla LED en máxima resolución, en esta ocasión nueve veces mayor que la utilizada en 2015.

Las entradas para esta fecha adicional en Madrid de U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour se pondrán a la venta el próximo 2 de febrero a las 10:00h exclusivamente en livenation.es, doctormusic.com, ticketmaster.es y red online de Ticketmaster. Se podrán adquirir máximo 4 entradas por persona.

Más información en www.U2.com