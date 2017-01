U2 agota entradas para Barcelona y amplía fechas europeas

Como era de prever, U2 agotaron en apenas unas horas las entradas para todos los conciertos que la banda tiene previstos en Europa y Reino Unido. Barcelona, Londres, Berlín, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas han colgado el cartel de “no hay entradas”, pero la buena noticia es que la increíble respuesta del público ha llevado a la banda irlandesa a confirmar nuevas fechas, con las que ya sí dan la gira por cerrada, y que desafortunadamente no se celebrarán en nuestro país: Londres (9 de julio – Twickenham Stadium), Roma (16 de julio – Olympic Stadium), París (26 de julio – Stade De France de París y Amsterdam (30 de julio – Amsterdam Arena). Si aún así quieres desplazarte para ver a Bono y compañía, las entradas se ponen a la venta el próximo 23 de enero a partir de 35€ y con entradas de pista a partir de 70€.

Recordemos que, en estos conciertos, U2 recordará, interpretará y homenajeará su disco The Joshua Tree en su 30º aniversario desde que se pusiese a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron singles como With or Without You, I Still Havent Found What Im Looking For y Where The Streets Have No Name, siendo además el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda, con sus más de 25 millones de copias vendidas.

The Joshua Tree fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois, e incluye una imagen gráfica, ya icónica, que supuso el reconocimiento de la carrera del fotógrafo y director Anton Corbijn. La grabación se realizó en Dublín, entre los Windmill Lane y Danesmoate, la casa que acabó convirtiéndose en el propio hogar del bajista, Adam Clayton.

Como recuerdan desde las promotoras de la gira, U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017 supondrá la vuelta del grupo a los estadios desde los años 2009-2011, cuando tuvo lugar el U2 360º Tour, la gira de mayor éxito de la historia a la que asistieron más de 7,3 millones de fans en todo el mundo.