Twinpalm 2017 contará con los estrenos en directo de lo nuevo de Animic y TSOWC

Poco a poco, vamos conociendo las principales novedades que nos encontraremos en la sexta edición de TWINPALM y las bandas que tomarán partido en este minifestival que tendrá lugar en el Auditorio del Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant el próximo 18 de febrero.

A la cabeza del cartel está Animic con su nuevo trabajo Skin bajo el brazo, un disco que han decidido acompañar con un ambicioso proyecto, ocho videoclips para los ocho temas que lo componen, y que supone un sorprendente giro hacia la electrónica más exquisita por parte de la banda.

Otros que están de estreno son The Suicide of Western Culture con su single y videoclip Beware Of The Fifth Column, extraído de su primer trabajo para El Segell del Primavera Sound Long Live Death! Down with Intelligence. De nuevo, otra primicia de la que podrán disfrutar los asistentes a TWINPALM 2017.

No olvidemos tampoco los trabajos recientes de Maïa Vidal (You’re the Waves, 2015), Xarim Aresté (preparando su nuevo trabajo) y Albert Jordà (Punt i a part, 2015).

Los abonos están a la venta en estos momentos por tan solo 17 euros. Entra en www.palmfest.es y no te lo pierdas.