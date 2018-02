Twin Shadow anuncia nuevo álbum con dos adelantos

Allá por 2015, Twin Shadow y a tenor de su más reciente estreno por entonces, Eclipse, se embarcó en una gira que tuvo que ser cancelada por un accidente de autobús. Desde entonces, hemos tenido silencio por parte del proyecto de George Lewis Jr., cuyos miembros han estado recuperándose y confeccionando su esperado regreso, el cual no se va a hacer de rogar mucho. De título Caer, su nuevo álbum de estudio llegará el próximo 27 de abril de la mano de Warner.

Para acompañar este anuncio, Twin Shadow han deleitado a todo su público con dos temas nuevos. Por un lado, una entretenida Saturdays que cuenta con la colaboración de las hermanas de oro: HAIM (recordemos que estrenaron el divertido y azucarado Something To Tell You el año pasado). En este tema encontramos un buen número de pop algo vintage luminoso donde se entremezclan los sutiles toques de guitarra y los sintetizadores. Por contra, Little Woman se alza como cara B y oscura de este single, donde se apuesta más por los matices, la incomodidad y las crecidas algo ruidosas así como con las modulaciones vocales, creando un conjunto que podría recordarnos a los Xiu Xiu más recientes. Una auténtica joya interesante en la producción de Twin Shadow.

Twin Shadow se embarcará en una gira que con fechas compartidas con Beck y alt-J. De momento no está prevista ninguna parada en Europa.

Escucha las dos nuevas canciones de Twin Shadow: