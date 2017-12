Twin Peaks estrenan dos nuevos temas

La joven banda estadounidense ha compartido dos nuevos sencillos que formarán parte de un recopilatorio que incluirá todas las canciones editadas a lo largo de este 2017. Será una edición limitada que llegará el próximo 9 de febrero de 2018 vía Grand Jury.

Las piezas lanzadas, In The Meadow y We Will Not Make it (Not Without You), ponen punto y final a su serie de suscripciones, Sweet 17 Singles. Esta propuesta consistía en publicar un 7 pulgadas cada mes durante el año. Empezó en junio con la salida de Tossing Tears.

El total de 12 canciones que han realizado durante estos seis meses compondrá una colección 12 pulgadas que tendrá una cantidad limitada de ejemplares. Será su trabajo más largo desde su tercer álbum de estudio, Down in Heaven, publicado en 2016.

Además, Twin Peaks han programado una extensa gira por Estados Unidos que los mantendrá ocupados buena parte del año que viene. Estarán acompañados en algunas fechas por grupos como Portugal. The Man o The Districts. De momento, no hay indicios de que vuelvan a Europa, pero como pronto podrían cruzar el charco a partir de mayo.