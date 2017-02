Tropic Of Cancer visitará Barcelona el próximo 24 de febrero

Camella Lobo es el nombre detrás del proyecto de minimal wave / post punk, Tropic Of Cancer, que presentará su directo en Barcelona el próximo 24 de febrero, en el marco del ciclo DNIT que se realiza en el Caixaforum.

Para esta ocasión, Lobo estará acompañada del guitarrista Taylor Burch de DVA DAMAS y el ingeniero de sonido Joseph Cocherell, con los que interpretará los temas de su nuevo álbum Stop Suffering, que contó con la colaboración de Joshua Eustis, ex miembro de Telefon Tel Aviv, con el que se ha consolidado como la nueva artista de culto de la escena underground. Actualmente se encuentra preparando lo que será su segundo larga duración.

Proveniente de la misma casta de artistas como Chelsea Wolf, Void Vision o Lebanon Hanover, Lobo explora todos los matices del minimal wave, del dark wave, post punk, incluso haciendo algunos guiños al industrial, pero desde un enfoque elegante y sombrío en el que el protagonismo se divide entre el sintetizador y la voz reverberada de Camella.

Además de Barcelona, Tropic Of Cancer visitará otras ciudades europeas, como parte de su tour promocional. Las fechas a continuación:

22 de febrero – La Route du Rock Festival, Rennes

23 de febrero – Frost Festival, Copenhagen

24 de febrero – Caixafourm, Barcelona

25 de febrero – Kampnagel, Hamburgo

26 de febrero – Het Bos, Amberes

28 de febrero – St. John on Bethnal Green, Londres

01 de marzo – Summerhall, Edimburgo

02 de marzo – Berghain, Berlín

03 de marzo – Elevate Festival, Graz

04 de marzo – Robert Johnson, Frankfurt

Disfruta del vídeo de Plant Lilies At My Head de Tropic Of Cancer.