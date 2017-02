Triple ganador con Tanga en Ruso, The Reflectors y Mayoristas el 10 de marzo en Madrid

Rookie Producciones vuelven a la carga el próximo 10 de marzo en el Perro de la parte de atrás del coche (Madrid) con una triple cita de lujo protagonizada por The Reflectors, que estrenan LP, Tanga en Ruso, que estrenan ropa interior y Mayoristas, que estrenan formación al por menor.

Las entradas ya están a la venta en Wegow y sinceramente, os recomendamos que no os lo perdáis.

Como estamos ante tres propuestas emergentes, vamos a contaros algo de cada una de las bandas para que les podáis conocer un poco mejor.

The Reflectors son una banda madrileña surgida hace diez años y formada por miembros de otros grupos. Tras años de tocar en local y conciertos por Madrid, Levante y hasta Alemania, se embarcan en el 2016 en la grabación de lo que es su primer larga duración con 8 canciones con influencias de rock alternativo, tintes pop con clara influencia anglosajona junto con algún guiño al indie español. It’s always the same when we play on a boat (RyC 2016) recoge temas de frescura eléctrica con la pretensión de llevarte por un camino adornado de melodías pegadizas y un sonido directo para que disfrutes de sus conciertos.

Tanga En Ruso nace de la unión entre el sur y el norte; entre el frío de los sonidos más electrónicos y el calor de las guitarras del desierto. Con una mezcla entre pop, electrónica y psicodelia, sus dos miembros, perdidos entre pedales, sintetizadores y toda clase de controles y pulsadores, procuran recrear los sonidos del universo en el que viven atrapados. A caballo entre Berlín y Madrid la parte media de la velada se teñirá de psych espacial y de psicotrópicos paseos por nebulosas electrónicas.

Mayoristas son una banda de rock descarada y que dicen andan metidos en esto por la pasta, ¿y si cuela? Su mayor pretensión es hacer gozar al personal e intercalar temas propios con versiones de gente que les pone palotes.

Ya sabes qué hacer y dónde estar el próximo 10 de marzo, no os lo decimos dos veces.