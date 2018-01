Triggerfinger nos visitan este enero con dos fechas en Barcelona y Madrid

El trío belga regresa a nuestro país para presentar su quinto álbum Colossus con dos fechas que tendrán lugar el 26 de enero en la Sala Bóveda de Barcelona y, al día siguiente, 27 de enero, en la Sala MON de Madrid.

Tras haberse forjado una sólida reputación que los ha llevado a telonear a The Rolling Stones en su gira de 2013 y 2014, su fama no ha parado de crecer, especialmente entre los fans del rock más salvaje de Queens of The Stone Age o Muse.

Triggerfinger iniciaron su carrera en 1998, pero no fue hasta 2004 cuando editaron su primer disco homónimo. El éxito en Holanda y Bélgica llegó con All This Dancin’ Around (2010), y la fama internacional estalló con la versión del hit I Follow Rivers de Lykke Li. Ahora la gira Colossus contará con 40 fechas que llevarán a los de Antwerp a quince países europeos. Abrirá su gira española el grupo de rock alternativo barcelonés Viven.

Las entradas anticipadas para ambas fechas ya están a la venta aquí a un precio de 18€ (gastos incluidos). El precio en taquilla será de 20€. Los conciertos de Triggerfinger en España serán una coproducción entre las promotoras Live Nation y Cooncert, después de que centenares de sus seguidores pidieran su actuación a través de www.cooncert.com.