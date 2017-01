Triángulo de Amor Bizarro se hacen con el Premio Ruido al disco nacional del año

Salve discordia, el cuarto álbum de la banda gallega Triángulo de Amor Bizarro, ha sido elegido por la Asociación de Periodistas Musicales (PAM) como mejor disco nacional del año 2016 en la segunda edición del Premio Ruido.

La fiesta de entrega contó además con interesantes actuaciones de grupos como Kokoshca, Aries y los propios Triángulo de Amor Bizarro, que también recibieron una Masterbilt Century de la fabricante de instrumentos Epiphone, colaboradora del evento junto a WeGow y Virtual Contenidos.

Recordemos que la decisión del Premio Ruido es fruto del doble proceso de votación al que se convocó al más de un centenar de informadores agrupados bajo las siglas de PAM. De la primera vuelta surgió una lista conformada por los quince álbumes con más menciones (por orden alfabético): Adieu or die, de Aries; Hamen, de Belako; El pasajero, de Depedro; Fruta y verdura, de Espanto; Leave Me Alone, de Hinds; Casa, de Iván Ferreiro; Movimientos, de Juventud Juché; Algo real, de Kokoshca; 2, de León Benavente; El poeta Halley, de Love of Lesbian; Jo competeixo, de Manel; Campeones del mundo, de Novedades Carminha; Me matas si me necesitas, de Quique González; Domus, de Silvia Pérez Cruz, y Salve discordia, de TAB.

Posterioremente, los socios de PAM fueron llamados a la votación definitiva para escoger un único nombre de esa lista, el del trabajo que, a su juicio, representaba lo mejor de la cosecha española de 2016, y ese ha sido Salve discordia de Triángulo de Amor Bizarro.

Hace unas semanas, en nuestra propia clasificación de los mejores discos nacionales del año, Salve Discordia se situó en el segundo puesto, mientras que nuestra elección como disco del año recayó en 2 de León Benavente.