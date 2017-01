Triángulo de Amor Bizarro, Izal o Novedades Carminha, entre las bandas que actuarán en SXSW con Sounds from Spain

Por fin conocemos las bandas nacionales que participarán en la próxima edición del SXSW que se celebrará en el mes de marzo de 2017 en Austin (Texas) gracias al apoyo de la plataforma Sounds from Spain. Se trata de seis propuestas en esta ocasión: Izal, Joana Serrat, Novedades Carminha, Ramírez Exposure, Triángulo de Amor Bizarro y Yung Beef.

Todos estos grupos, que anteriormente ya habían sido preseleccionados por el propio festival, actuarán concretamente los días 15 y 16 de marzo tras haber sido elegidos por las organizaciones que forman la plataforma entre un total de más de 40 propuestas artísticas presentadas.

Y es que actuar en el South By Southwest es atractivo para cualquier banda, ya que la cita reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, managers o periodistas y acoge alrededor de 2.000 conciertos. En esta ocasión, nos encontramos ante el décimo año consecutivo en el que habrá artistas españoles en Austin, por donde ya han pasado nombres como Hinds, Dorian, Nacho Vegas, Lori Meyers o Supersubmarina.

Sounds From Spain es la plataforma de apoyo a la internacionalización de la industria musical española de la que forman parte ICEX España Exportaciones e Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Fundación SGAE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AlE), la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.), los Productores de Música de España (PROMUSICAE) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI), con el objetivo de fomentar la exportación de la música española, facilitando la presencia de los profesionales del sector en los más importantes encuentros internacionales, como South by Southwest (Austin), Musikmesse (Frankfurt) LAMC (New York), o Womex.