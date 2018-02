Tras las desafortunadas palabras en los Grammy, Neil Portnow anuncia medidas para mejorar en el avance de las mujeres

Una vez más, en la 60ª entrega de los Premios Grammy del pasado domingo, una de las protagonistas fue la ausencia de mujeres en la lista de premiados. A pesar de que muchas mujeres tomaron parte en el espectáculo con sus interpretaciones, y de que año tras año, las mujeres nos han dejado grandes momentos y mayores éxitos, sólo una mujer Alessia Cara recogió un premio importante de manos de la academia, dando origen al hashtag #GrammysSoMale.

La lamentable respuesta del presidente de TheRecording Academy, Neil Portnow, fue que la grave falta de representación de las mujeres en los premios es el resultado de que necesitan “dar un paso adelante”, no se esfuerzan lo suficiente: “Tiene que dar inicio con… mujeres que tengan creatividad en sus corazones y almas, que quieran ser músicos, ingenieras, productoras y que quieren ser parte de la industria a nivel ejecutivo”, dijo. “[Necesitan] dar un paso al frente, porque creo que serían bienvenidas”.

Portnow, en seguida y con razón, fue acusado de sexista y por consecuencia obligado a pedir disculpas a principios de esta semana. Ahora ha vuelto a disculparse lamentando sus comentarios y señaló en una nota: “Después de escuchar a muchos amigos y colegas, entiendo el daño que causó mi pobre elección de palabras tras la última retransmisión de los Grammy”. Además anunció que se creará un grupo de trabajo para revisar todos los aspectos de la institución que puedan obstaculizar o impedir el progreso de las mujeres en la comunidad musical. Y aseguró: “Nosotros también nos pondremos bajo el microscopio y abordaremos cualquier verdad que sea revelada”.

Las reacciones de las artistas femeninas no se hizo esperar y varias de ellas firmaron una carta abierta en la que piden la dimisión de Portnow. Éste fue su mensaje: “No esperamos tu bienvenida en la fraternidad. No tenemos que cantar más fuerte, saltar más alto o ser más simpáticas para demostrar de lo que somos capaces. Damos un paso adelante cada día y lo hemos hecho durante mucho tiempo. El hecho de que no te des cuenta de esto significa que es la hora de que dimitas”.

Y como era de esperar las respuestas de las artistas no se hicieron esperar en Twitter, por ejemplo, éste fue el genial mensaje de Pink.

Las mujeres en la música no necesitan”‘dar un paso adelante”. Las mujeres llevan “dando un paso adelante” desde el principio de los tiempos.

No sabemos si la iniciativa que ha anunciado Portnow es la solución más correcta, puesto que hay muchas, y cada vez más mujeres con talento más que demostrado como para optar a premios importantes, tanto en la industria musical como en otros campos . Desde luego que esto demuestra que en pleno 2018, aún queda un largo y arduo camino que hacer en la lucha por la igualdad.