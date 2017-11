Toto libera un tema inédito

El próximo 11 de febrero, Sony Music publicará un recopilatorio que bajo el título 40 Trips Around The Sun recogerá los grandes clásicos de Toto. Además de tres canciones inéditas de la banda como Spanish Sea, Struck By Lightning y Alone, el primer sencillo. Un tema de sonido orgánico con el que los californianos comienzan el álbum “arriba en términos de groove”, según el guitarrista Steve Lukather.

Una canción de “letra más oscura, pero ahora somos muchachos mayores y hemos vivido la vida. Lo bueno, lo malo y lo feo. .. Lo hemos vivido todo y al final, de todos modos, estamos solos”, añade.

Remasterizados junto a Elliot Scheiner y Gavin Lurssen, entre los éxitos incluidos en 40 Trips Around The Sun destacan sencillos como Hold the Line, Rosanna y Africa, que a finales de los setenta y principios de los ochenta posicionaron en lo alto del Billboard Hot 100 a la banda californiana.

Una formación actualmente integrada por Steve Lukather, Joseph Williams, Steve Porcaro y David Paich. Y el bajista Leland Skylar, el baterista Shannon Forrest y el percusionista Lenny Castro como músicos de acompañamiento.

LISTA DE CANCIONES

Disco 1

1.Alone

2.Spanish Sea

3.I’ll Supply the Love

4.I’ll Be Over You

5.Stranger In Town

Disco 2

1.99

2.Struck By Lightning

3.Pamela

4.Afraid of Love

Disco 3

1.I Won’t Hold You Back

2.Jake to the Bone

3.Stop Loving You

4.Lea

Disco 4

1.Hold the Line

2.Georgy Porgy

3.Rosanna

4.Africa