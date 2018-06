Tomo Miličević, guitarrista de 30 Seconds To Mars, abandona la banda

El miembro del grupo estadounidense rompe de esta manera una relación de 15 años. Tomo Miličević pertenecía al proyecto liderado por el artista multidisciplinar Jared Leto desde el año 2003. El guitarrista ha comunicado vía Twitter su decisión de abandonar 30 Seconds To Mars.

“No sé exactamente como explicar en una nota cómo he llegado a una decisión de este tipo“, asegura Miličević, quien pide a sus seguidores entender que es “lo mejor para mí en mi vida y también para la banda“. El ahora ex-componente de 30 Seconds To Mars continúa rogando a los fans que no se entristezcan ni se enfaden. “Por favor, no os dividáis por esto, esto es algo bueno y será positivo para todos“, explica el músico.

Agradecimientos a sus compañeros

Se desconocen los motivos de la marcha de Miličević, pero se ha acordado de Jared y Shannon Leto en su carta de despedida. “Quiero agradecer a Jared y a Shannon por permitirme el privilegio de ser una pequeña parte de su sueño y de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos por tanto tiempo“, indica el colaborador de 30 Seconds To Mars durante los últimos 15 años.