Tomavistas 2018 arranca con fuerza anunciando sus diez primeras confirmaciones

Poco a poco, los festivales van calentando motores, y hoy es el turno para las confirmaciones de Tomavistas. El festival madrileño, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo, anuncia los primeros nombres de su cartel: The Jesus and Mary Chain, Superchunk, La Casa Azul, El Columpio Asesino, Belako, Chad Vangaalen, Melange, Altin Gün, Kokoshca y Chlöe’s Clue.

Diez confirmaciones con las que Tomavistas Festival da el pistoletazo de salida a una nueva edición en la que los Animales de Ciudad recibirán la primavera arropados por la mejor banda sonora posible en un entorno soñado, el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid.

Desde Escocia llega a Tomavistas The Jesus and Mary Chain para presentar los temas de su último trabajo, Damage and Joy. Tras 19 años de silencio discográfico, la banda de rock y shoegaze volvió a la carga a comienzos de 2017 con nuevo álbum y conciertos por toda Europa con arrollador éxito de público. Y es que sus recientes canciones se suman a un extenso repertorio cargado de himnos que marcaron a varias generaciones en los años 80 y 90.

Con casi tres décadas de carrera a sus espaldas, Superchunk forman una de las bandas más veteranas de la escena alternativa norteamericana. Este 2017 han reeditado su álbum debut Superchunk, que revolucionó el panorama musical en 1990. Les avalan diez discos llenos de energía, electricidad y un ramalazo punk que volverán a mostrar en su nuevo trabajo, previsto para 2018. Nuevos temas que presentarán en Tomavistas en la que será su única actuación en festivales en España.

Hablar de La Casa Azul es hablar de fiesta, diversión y baile, mucho baile. El grupo de Guille Milkyway sabe crear mejor que nadie canciones pop que, desde las primeras notas, ponen en pie al público y se pegan irremediablemente en la memoria. Su inminente nuevo disco, La Gran Esfera, verá la luz próximamente y promete derrochar la misma luminosidad presente en todos sus trabajos y shows en directo.

Rock, punk, electrónica y sintetizadores se entremezclan a la perfección en el inclasificable sonido de El Columpio Asesino. Sus letras a veces sencillas y en otras ocasiones crípticas, acompañadas por su estilo ecléctico, les han convertido en uno de los grupos más personales e influyentes de la escena Iberoamericana de los últimos años. Con su último trabajo, Ballenas muertas en San Sebastián (2014), se coronaron como expertos en crear composiciones donde oscuridad, crudeza y tensión son protagonistas.

Han sido nombrados por la crítica como banda revelación por excelencia, y Belako continúa dando guerra con su nuevo disco, Render Me Numb, Trivial Violence, que verá la luz en 2018 y que presentarán oficialmente en Tomavistas. El cuarteto vizcaíno ha logrado posicionarse en lo más alto de la escena nacional gracias a la calidad de sus melodías de cadencia pop, sus guitarrazos rock y la siempre guerrera voz de Cristina Lizarraga.

Enamorado de la experimentación en todos los niveles, el canadiense Chad Vangaalen es uno de esos artistas que lleva el lema ‘Do It Yourself’ por bandera. En sus trabajos trata de componer todas las canciones y tocar todos los instrumentos por sí mismo, arropando además sus discos de ilustraciones también realizadas por él. Acaba de publicar Light Information, un nuevo álbum que se mueve por el pop psicodélico y el glam rock, y que interpretará en Tomavistas junto a su banda.

A punto de publicar su nuevo disco, Viento Bravo, los madrileños Melange llegan a Tomavistas con su inconfundible psicodelia de toques folclóricos.La banda debutó en 2016 con un larga duración repleto de canciones rock’n’roll bañadas en folk ensoñador, que les puso en el punto de mira de un público ansioso por escuchar nuevos sonidos.

Siguiendo con la psicodelia llegan Altin Gün, banda turca afincada en Amsterdam que incorporan toques de funk y rock a su sonido. Amantes del folclore, tocan canciones tradicionales de los años 70 a las que añaden sus propios arreglos y en las que combinan instrumentos clásicos con otros más actuales. La unión perfecta entre tradición y modernidad con la que consiguen crear un sonido bailable y refrescante.

Algo real es el último trabajo de los pamplonicas Kokoshca. “Un retrato de lo cotidiano retorcido, absurdo, goyesco, español” con el que cosecharon grandes críticas por parte de la prensa especializada. Considerado uno de los mejores discos de 2016, nos deja canciones tan redondos como “No mires hacia atrás” o “Mi consentido”, entre otros, donde destacan influencias de Martin Rev, Jonathan Richman, Evaristo y Lou Reed. Sus nuevos temas, en los que ya están inmersos, sonarán por primera vez en Tomavistas Festival.

Una guitarra, una joven voz femenina y canciones hechas en una pequeña habitación de Valencia. Esa es la clave de Chlöe’s Clue, el proyecto musical de la valenciana Raquel Adalid, que llega a Tomavistas con nuevo disco bajo el brazo. Su debut ,Hidden Rhythms (2014), respiraba indie folk por cada una de sus melodías suaves y enérgicas. Ahora regresa con el mismo espíritu en Panorama, cargado además de guitarras afiladas y nuevos ritmos.