Tomavistas 2017 cierra cartel con diez nuevos nombres liderados por The Horrors

En este extraño mediodía en el que incluso ha nevado en Madrid, hemos conocidos los diez nuevos nombres que se unen al cartel de Tomavistas 2017 en la que ha sido la última tanda de confirmaciones con la que el festival madrileño pone el broche final al extenso plantel de artistas para esta nueva edición.

De la parte internacional, se confirma la presencia de The Horrors, quienes se encuentran en proceso de grabación de su nuevo disco y dejando el directo para festivales especiales como el madrileño. También se suma al cartel la gran sorpresa del momento en Reino Unido, The Big Moon, la girl band del futuro que adapta a su tiempo los sonidos de los 90 de grupos como Elastica.

En el apartado nacional se incorporan tres grandes realidades alabadas por prensa y público en tres parámetros musicales muy distintos: el Soul-folk-blues de Morgan, el rock aguerrido y creativo de Mourn y el pop electrónico experimental de Aries. También estará Svper, que vuelve presentando su nuevo disco en exclusiva tras unos cuantos años de silencio; los incendiarios Los Bengala; otro guiño a la neo psicodelia con My Expansive Awareness; repiten los grandes Cómo Vivir en el Campo, que ya estuvieron en la primera edición del festival; y presentan el gran y delicado proyecto de pop-folk que tan bien adorna la joven Pavvla.

Y sí, ya está cerrado el cartel de Tomavistas 2017, con 43 bandas, de las cuales 10 son internacionales, 10 locales, y el resto de diversos lugares de nuestra geografía. 19 de ellas con importante presencia femenina en sus filas (casi el 50% de la programación) y la gran mayoría presentando nuevos trabajos.

Estas nuevas 10 incorporaciones se suman a lo que ya se había avanzado: joyas internacionales como Goldfrapp, Temples, Hercules & Love Affair o Suuns, lo mejor de la abierta escena consagrada de nuestro país con Lori Meyers, León Benavente, L.A, C. Tangana, The New Raemon & McEnroe, Enric Montefusco, Airbag, Delorean, Los Punsetes, Polock o Egon Soda. Bandas ya con un estatus increíble como Los Nastys, Kokoshca, Rural Zombies, Baywaves, Cala Vento, Fuckaine o Schwarz, y esos enormes grupos que descubrir, tanto a nivel internacional como Jeremy Jay, Triptides, Las Robertas o Aquaserge, como las joyas de la corona a nivel nacional como son Alien Tango, Las Odio, Atención Tsunami, Quentin Gas & Los Zíngaros, Holy Bouncer, Her Little Donkey o White Bats.

Los abonos ya están a la venta a 65€ + gastos en http://www.tomavistasfestival.com/entradas/