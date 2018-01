Tom Waits reeditará sus siete primeros discos

Tenemos buenas noticias para los fans más más incondicionales de Tom Waits. Según han anunciado fuentes cercanas, el artista de Pomona va a reeditar sus primeros discos que lanzó bajo el sello Electra Asylum durante la década de los 70. La nueva edición ha sido remasterizada y verá la luz en una lujosa edición en vinilo bajo la etiqueta de Anti.

Los siete álbumes estarán disponibles en streaming a partir del próximo 9 de Marzo, fecha que coincidirá con la del lanzamiento de su álbum de debut Closing Time, en el ya lejano 1973, mientras que las versiones en vinilo de los seis discos adicionales —“Heart of Saturday Night” (1974), “Nighthawks at the Diner” (1975), “Small Change” (1976), “Foreign Affairs” (1977), “Blue Valentine” (1978) y “Heartattack & Vine” (1980) verán la luz a lo largo de este 2018. Sin embargo, la edición en compact disc saldrá el próximo 23 de marzo.

Ya el pasado mes de octubre, Waits anunció la reedición de su catálogo con el sello Anti, además de dar una serie de actuaciones con la artista Mavis Staples.

No cabe duda que este es el mejor momento para renovar la discografía de Tom Waits o para descubrirlo si todavía no te has adentrado en su mundo.