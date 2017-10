Tom Petty fallece a los 66 años tras sufrir un infarto

De nuevo, terribles noticias las que nos llegan hoy desde Estados Unidos. El legendario músico estadounidense Tom Petty ha muerto a los 66 años tras sufrir un infarto esta misma noche, tras lo que fue trasladado de urgencia al hospital UCLA de Santa Mónica, en California.

Según las informaciones que fueron desveladas por el portal TMZ, Petty fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú, sin apenas respiración pero al menos con vida, tras lo que rápidamente se le trasladó al hospital. Sin embargo, su situación era crítica y finalmente los equipos médicos no han podido hacer nada por la vida del legendario músico.

La muerte de Petty supone una terrible pérdida para la música estadounidense, que despide hoy a una figura que consiguió prominencia en la década de los 70 con su banda Tom Petty and the Heartbreakers, con quienes compuso grandes canciones como American Girl, Free Fallin’, Stop Draggin’ My Heart Around, Breakdown o Listen to Her Heart, entre otras. Una carrera de más de cuatro décadas que se ha extendido hasta ahora, ya que este pasado lunes Petty protagonizó el que ha resultado ser el último concierto de su vida, con tres conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en los que celebraba su gira 40º aniversario.

Descanse en paz…