Todo lo que debes saber del Tomavistas 2018

El festival madrileño Tomavistas ya está preparado para arrancar con una nueva edición. Este fin de semana, los días 25 y 26 la ciudad de Madrid se envuelve de diferentes artistas nacionales e internacionales. El certamen urbano va por su cuarta edición y ha sabido consolidarse ganando cada año más popularidad.

Dentro de la urbe el parque Tierno Galván es un entorno lleno de naturaleza, conciertos, buena compañía y vida. Los escenarios se llenarán de una espectacular puesta en escena indie.

La elección de cartel viene marcado por un gran eclecticismo. Grupos como Los Planetas, Django Django, The Jesus and Mary Chain, Superchunk, Princess Nokia, La Casa Azul o Javiera Mena encabezan esta nueva edición.

Ambos días contaremos con dos escenarios. El Four Roses Bourbon, que da nombre a la propia marca que lo patrocina y el Escenario Tomavistas. Y por si fuera poco, como novedad este año, se ha habilitado un nuevo escenario, el #NowIsBourbonDj, en el que los djs pincharán sus mejores sesiones para los asistentes.

El festival de los animales de la ciudad abre las puertas el viernes a las 16:00 y poco después empezarán las actuaciones en el Escenario Tomavistas de la mano de The Zephyr Bones con su rock psicodélico. Después de dar por inaugurado el festival, le seguirán el quinteto valenciano La Plata y a continuación Disco Las Palmeras! quienes presentarán su cuarto álbum: Cálida. El mestizaje de reggae y dub llegará al Tomavistas de la mano de Iseo & Dodosound, para terminar la primera velada en estas tablas con Belako, la chilena Javiera Mena y Novedades Carminha. En el escenario principal, el Four Roses Bourbon, actuarán los argentinos Él Mató A Un Policia Motorizado, los estadounidenses Superchunk, cuyo concierto será el único en tierras españolas y Django Django. Y qué mejor que clausurar el primer día con fiesta, baile y diversión. Si, hablo de La Casa Azul, quienes después de tantos años siguen poniendo de pie al público en cada concierto.

Sábado 26 de mayo

El sábado el recinto se abre pronto para todos aquellos que quieran aprovechar el día entero en el emblemático parque. Abrirá el segundo día Texxoco a las 12:40 del mediodía. Por el Escenario Tomavistas continuarán artistas hasta la madrugada. Chlöe´s Clue, una joven voz femenina que llega al festival con su nuevo disco Panorama. Siguiendo con grades músicas féminas, nos deleitarán La Bien Querida y Tulsa. Después llegan los pamplonicas Kokoshca con su último trabajo Algo Real, quienes ya han cosechado grandes críticas por parte de la prensa y estamos seguros que lo ratificarán en el suelo del parque. La psicodelia madrileña de Melange, el espíritu del punk y del pop independiente de Perro y los andaluces Pony Bravo harán vibrar a la capital para terminar con Princess Nokia, la joven que combina hip-hop, trap y electrónica con unas letras poderosas y reivindicativas en su álbum debut 1992.

El Four Roses Bourbon comienza las actuaciones a eso de las 17:20 horas, comenzando con los turcos Altin Gün, de la mano de su estilo de los 70 con ese emblemático funk y rock y combinando la tradición y la modernidad. Cambiando de aires, después llegará el canadiense Chad Vangaalen con su nuevo trabajo Light Information, que abarca estilos como el pop psicodélico y el glam rock. Llegamos a una hora clave, las ocho de la tarde y la actuación de El Columpio Asesino. ¿Qué hacer aquellos que son seguidores del grupo y forofos del fútbol? Tranquilos, el festival ha explicado vía Twitter que va a incorporar pantallas dentro del parque para quiénes no quieran perderse la final de la Champions sin tener que salir del recinto. Y si además queréis tomar un tentempié hay barras de bar y comida. Volviendo al tema musical seguimos con uno de los platos fuertes del festival: los escoceses The Jesus and Mary Chain, quienes tras 19 años de silencio discográfico nos cautivarán con su nuevo trabajo Damage and Joy. El festival terminará su cuarta edición a lo grande con grupos tan emblemáticos para el panorama nacional como son Los Planetas y el alemán Roosevelt.

Como apunte añadir que los escenarios Four Roses Bourbon y Tomavistas se van alternando, aunque entre algunos conciertos haya un solape de entre unos 5-10 minutos. Debido a la probabilidad de precipitación durante el fin de semana, el festival ha explicado que está prohibido el uso de paraguas en el recinto por lo que llevaos chubasquero por si cae alguna llovizna.

La puesta en escena de esta edición es fascinante, con una selección de estilos musicales de todo tipo. Para aquellos que quieran amenizar las horas muertas entre sus artistas favoritos tienen el tercer escenario NowIsBourbonDj, justo al lado del escenario principal. El viernes bailaremos con Blutaski Dj, Trajano Dj Set, Laura Put Dj, Amatria Dj Set y Was Dj Set y el sábado con Man-Pop Dj, Las Odio Dj Set, Say Yes Dj, Eva A & Xabi B Djs, Abraham Boba Dj Set y OchoYMedio Dj.

Para aquellos que no sepan llegar en transporte público al recinto, las paradas de metro más cercanas son Arganzuela-Planetario y Méndez Álvaro. En cuanto a las líneas de autobús: L152, L102, L148, L156, N11. Además el festival colabora con la App ViALWAYS, ofreciendo la mejor ruta en taxi o autobús desde tu punto de salida al festival y viceversa. Como último para aquellos que no lo sepan, el festival dispone de Tuents de Tuenti, moneda oficial del festival con la que puedes comprar bebida en el festival. Solo bebida, no incluye los puestos de merchan ni comida.

Esta edición del Tomavistas se presenta como otra inolvidable. No queda nada para disfrutarlo. Allí nos veremos.