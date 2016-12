Todo indica que Royal Blood publicará nuevo disco en 2017

Desde hace unos meses, la rumorología apuntaba a un nuevo disco de Royal Blood, pero hasta ahora todo eran eso, rumores.

Y decimos hasta ahora porque el dúo de Brighton formado por Mike Kerr y Ben Thatcher acaba de publicar un teaser de 20 segundos en el que el bajista Mike Kerr se tatúa 2017 en su brazo, justo debajo de otro tatuaje de un diamante que ya tenía, mientras se escucha algo de música de fondo. ¿Será esta su forma de confirmar que, efectivamente, Royal Blood sacará su segundo disco el próximo año?

Royal Blood debutaron en 2014 con su disco Royal Blood, álbum que les situó en lo más alto, llegando a ser el número 1 en el Reino Unido y que les llevaría a hacer sold out en numerosos conciertos de su gira, entre ellos en los de nuestro país. Desde que terminaran su gira, apenas sabíamos nada del dúo, hasta que compartieron un par de canciones nuevas. La primera Hook, Line and Sinker durante el concierto en el Reading Festival del 2015, y la segunda Where Are You Now el pasado abril en su participación en la banda sonora de la serie Vinyl.

En mayo publicaron una imagen desde el estudio, trabajando en su segundo álbum, pero no daban más pistas hasta ahora con este teaser. Parece que muy pronto podremos disfrutar de la continuación del brutal disco homónimo de Royal Blood. ¿Serán confirmados en alguno de nuestros festivales?

Os seguiremos informando.