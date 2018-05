Todo el colorido de Superorganism llega a Madrid con Sound Isidro

Superorganism es una de esas bandas irrepetibles que aparecen muy de cuando en cuando. La normalidad y lo estándar no va con ellos. Desde su música a sus atuendos y su puesta en escena, este sobresaliente grupo reivindica la juventud y la alegría. Por ello percibimos que sus canciones y sus conciertos son una fiesta de color.

Buena parte de esta maravila sonora viene de la voz de su jovencísima vocalista japonesa Orono Noguchi, de 17 años. Esto, sumado a sus magníficos músicos y coristas ha permitido que escuchemos grandes canciones como Everybody wants to be famous o Something for your M.I.N.D., ambas incluidas en su disco homónimo de este año.

Superorganism lleva más de un año sorprendiendo a crítica y público, incluso cuando no tenían apenas material disponible. Una banda que goza de merecida popularidad desde sus inicios y a la que tendremos la suerte de ver en Madrid. Lo harán dentro del ciclo Sound Isidro en el Teatro Barceló el 30 de mayo, acompañados por la artista española RRUCCULLA, con su fusión única de electrónica y jazz. Una ocasión perfecta para escuchar en directo a dos grandes artistas que darán mucho que hablar en el futuro cercano.

Las entradas pueden ser adquiridas aquí: