Titus Andronicus anuncian nuevo disco

Con el inicio de año se empiezan a dar detalles de nuevos trabajos y a compartir primeros sencillos. Hoy ha sido el turno de la banda estadounidense Titus Andronicus, que ha programado la salida de su quinta referencia discográfica para el próximo 2 de marzo, a través del sello Merge.

Este nuevo álbum de los de Nueva Jersey llevará por titulo A Productive Cough, y será el sucesor de The Most Lamentable Tradegy, de 2015. Con la fecha de publicación, se ha compartido también el primer single, Number One (In New York), junto a un videoclip del tema en cuestión.

La obra ya sé puede reservar en vinilo, y contiene además un 7” en el que se incluye una versión del clásico de Bob Dylan, Like A Rolling Stone. En un comunicado, el cantante y líder Patrick Stickles ha mencionado que, a diferencia de sus anteriores LPs, en éste las baladas serán la piedra angular.

También se han dado las primeras intenciones en cuanto a gira en 2018. El propio Stickles y el pianista Alex Molini recorrerán Estados Unidos en marzo y abril realizando una serie de conciertos en acústico que servirán para presentar las nuevas composiciones.

A continuación puedes observar los nombres que componen A Productive Cough:

01 Number One (In New York)

02 Real Talk

03 Above the Bodega (Local Business)

04 Crass Tattoo

05 (I’m) Like a Rolling Stone

06 Home Alone

07 Mass Transit Madness (Goin’ Loco)