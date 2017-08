Thom Yorke y Jonny Greenwood participan como dúo en un concierto benéfico en Italia

Parece que el último fin de semana ha sido propicio para que numerosos artistas hayan ofrecido distintos conciertos benéficos. Después de que esta mañana repasásemos el setlist de rarezas que Muse interpretó en Londres, también recibimos la información del recital que por una buena causa han protagonizado Thom Yorke y Jonny Greenwood en formato dúo en la región italiana de Las Marcas, en la que el año pasado se produjeron dos fuertes terremotos.

En un concierto organizado para recaudar fondos para las víctimas y afectados por los mismos, Yorke y Greenwood se unieron en un concierto muy especial en el que también aprovecharon para tocar canciones poco habituales en sus conciertos como banda al completo. Por ejemplo, fue el turno de temas como Faust Arp de In Rainbows, A Wolf At The Door de Hail To The Thief, Cymbal Rush del The Eraser de Thom Yorke en solitario o la inédita Follow Me Around.

Además del vídeo para No Surprises, os dejamos con el setlist completo que interpretaron:

Daydreaming

Bloom

Faust Arp

The Numbers

Weird Fishes/Arpeggi

Nude

Exit Music (For A Film)

I Might Be Wrong

Follow Me Around

A Wolf At The Door

How To Disappear Completely

Present Tense

Give Up The Ghost

Cymbal Rush (Thom Yorke solo track)

Like Spinning Plates

All I Need

Street Spirit (Fade Out)

Pyramid Song

Everything In Its Right Place

No Surprises

Karma Police