Thom Yorke (Radiohead) se suma al debate abierto por Geoff Barrow (Portishead) sobre en reparto de los ingresos en Spotify

Después de sus furibundas críticas a Spotify y su funcionamiento en el año 2013, cuando decidió retirar sus discos en solitario de la plataforma tras describirla como “el último pedo desesperado de un cadáver moribundo“, Thom Yorke permitió que su música volviese a estar disponible en el gigante sueco del streaming a principios de diciembre. Muchos lo entendieron como una traición a sus ideales después de su pasado decidido rechazo, y no ha sido hasta esta semana cuando hemos sabido la opinión del propio artista.

A través de su cuenta de twitter, en la que frecuentemente opina sobre diversos temas, Yorke compartió un hilo al respecto iniciado por Geoff Barrow de Portishead en el que éste preguntaba cuántos artistas habían ganado este año más de 500 libras por su música en Spotify.

Ok quick question for musicians

How many of you have personally made more than £500 from @Spotify

— Geoff Barrow (@jetfury) December 27, 2017