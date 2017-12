Thom Yorke debuta canciones inéditas en un concierto en Los Ángeles

Hace unos días, durante una actuación en Los Ángeles, Thom Yorke debutó dos nuevas canciones en solitario que han resultado titularse I Am A Rude Person y Saturdays.

Además, el líder de Radiohead repasó temas de sus dos álbumes en solitario, así como estos temas inéditos y alguna rareza como Two Feet Off The Ground, canción que compuso hace un tiempo para un desfile de moda y que nunca había sido interpretada en vivo.

Por si tenéis curiosidad, aquí podéis encontrar vídeos de la actuación y el setlist completo que interpretó… Y si queréis escuchar su obra en solitario, recordad que por fin vuelve a estar disponible en Spotify. Que lo disfrutéis…