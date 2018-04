Thirty Seconds To Mars: Rescue Me, One Track Mind y álbum gratis

A escasos cuatro días del lanzamiento de America, el nuevo álbum de Thirty Seconds To Mars y del que Jared Leto ya se ha encargado de hacernos tanto hype, tenemos novedades.

Si nos distraemos un poco nos sorprenden con cosas nuevas, y eso es lo que han hecho. Parece que el grupo californiano ha aprovechado nuestra desconexión de Semana Santa para lanzar dos nuevos temas.

El rapero y productor ASAP Rocky se unía a estos para lanzar uno de los temas que ya os enseñábamos en noticias anteriores. One Track Mind es un tema bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos pero con la inigualable voz de Leto. Toques más electrónicos y de hip hop a los que no podemos decir que no, pues el ritmo nos lleva.

Rescue Me era el tema que sacaban para celebrar el fin del mes de marzo y que nos recuerda en cierto modo al grito del tema Save Me, pero con ese ritmo más movido y con toques más electrónicos y del que podemos vaticinar que se pueda convertir en el himno de este album junto a Walk On Water, su primer single de este nuevo trabajo.

Entrada = ¿Álbum gratis?

Ayer nos encontrábamos con novedades. ¿Más? Pues si, así son Thirty Seconds To Mars. Un video colgado en Facebook en el que Jared Leto agradecía todo el apoyo que se le está dando a este nuevo trabajo para que que no queda ya nada para que vea la luz al completo y del que no pueden esperar más a que escuchemos tanto en casa como en directo en su tour Monolith Tour. Para agradecer esto a todos los fans, han decidido que por cada entrada que se haya comprado para este tour se regalará una copia de America en formato físico o digital.

Esta noticia nos chocaba bastante y ha hecho alucinar a más de uno, pero la seriedad de Leto nos hace confiar en que esto puede ser realidad. Os lo diremos en las próximas semanas tras sus conciertos los días 12, 13 y 14 de abril en Madrid, Barcelona y Bilbao.

A cuatro días del lanzamiento, ¿nos encontraremos con nuevas noticias? Cualquier cosa nos esperamos de Thirty Seconds To Mars.