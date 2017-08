Después de dejar entrever su retorno en junio con un teaser publicado en Twitter, Thirty Seconds to Mars han confirmado la publicación y el título del que será su primer single en los últimos cuatro años, Walk on Water.

El estreno será muy pronto, el próximo 27 de agosto en la gala de los MTV Video Music Awards. Al respecto de este anuncio, su reconocido líder Jared Leto ha dicho lo siguiente: “Después de cuatro largos años, cientos de días, miles de horas, millones de segundos, hemos conseguido terminar de una vez una puta canción. Quién iba a pensar que pronto significaría en realidad ahora. Con la ayuda de la última nanotecnología, chatbots, y software musical auto gestionado, hemos conseguido sacar de las profundidades de nuestros oscuros corazones algo parecido a una canción. Estamos deseando volver a salir de gira y no podríamos estar más orgullosos de compartir con vosotros este primer single de nuestro nuevo álbum. Y sí, hemos estado trabajando en él los últimos 4 años. La última vez que sacamos un disco no había coches que se conducían solos, no había fidget spinners, el presidente Trump era simplemente ese tío que aparecía en TV en The Apprentice y Jon Snow todavía no se había muerto”.

Muy pronto, tendremos a Jared Leto y compañía de vuelta por todo lo alto.