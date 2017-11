Thirty Seconds To Mars estrenan videoclip para Walk On Water

El pasado 22 de agosto os anunciábamos el estreno mundial del nuevo tema del grupo californiano Thirty Seconds To Mars. Desde finales de 2016 Jared Leto nos anunció que vendría sorpresas para 2017 y de momento ya contamos con un nuevo tema de un próximo nuevo trabajo, un nuevo tour, con el que pasarán el próximo mes de abril de 2018 por tres ciudades españolas (Madrid, Barcelona y Bilbao) y el estreno del videoclip oficial de su nuevo tema Walk On Water, aunque quedan más sorpresas que seguirán desvelando con algo más de tiempo, según comunicaba el cantante y actor por sus redes sociales.

El videoclip, que se estrenó ayer por la tarde, nos muestra un día en la vida de los americanos, y más concretamente el 4 de julio. Se trata de una compilación de videos que mandaron más de 10.000 fans de todos los estados unidos junto con diferentes tomas que todo el equipo de la banda grabó al rededor de los 50 estados, Puerto Rico y D.C.

“Esto es sólo una pequeña parte de todo lo que grabamos. Todo lo demás lo podréis ver muy pronto en un pequeño documental A DAY IN THE LIFE OF AMERICA que servirá de acompañamiento de nuestro nuevo álbum” contaba Jared Leto, director del video bajo el pseudónimo de Bartholomew Cubbins por el que firma sus videos desde 2006, considerados por los fans auténticas obras maestras.

Con el nuevo estreno del video añadieron: “El album. La película. El tour. Próximamente”. Os dejamos el video para que le echéis un vistazo y así se os queden las ganas de más por ver este próximo 2018.

Además, Jared acudirá este próximo sábado a los 40 Principales Music Awards, de los que de momento no tenemos novedades, pero todo apunta a que sea el estreno de su nuevo tema en directo.