The xx y Gorillaz, impresionantes primeras confirmaciones del Bilbao BBK Live

Increíble jugada maestra del Bilbao BBK Live para su edición 2018. The xx, en fecha exclusiva, y Gorillaz serán los primeros cabezas de cartel para la edición que se celebrará entre los días 12 y 14 de julio.

Será una oportunidad única para disfrutar de la fascinante trayectoria de The XX. Este trío de Londres comenzó con su encuentro en el Elliott School y con un primer álbum se lanzaba al mercado en 2009. Una profunda personalidad y autenticidad provocó que miles y miles de personas en todo el mundo se sintieran identificadas con The xx y no tardaron en tener un seguimiento masivo. Su música se empezó a utilizar en anuncios, series de televisión, acontecimientos deportivos… Ocuparon lo más alto de las listas del año, recibieron el Mercury Price y actuaron en los principales festivales de música del mundo. Una carrera meteórica con un catálogo de méritos envidiable que ya ha producido tres discos, el último de los cuales ‘I See You’ (2017) llegó al número 1 en Reino Unido y varios países europeos. La de Bilbao BBK Live será la única actuación que ofrecerán en la Península Ibérica.

Gorillaz, la banda de Damon Albarn y Jamie Hewlett, se convirtió en un proyecto respetado, la banda virtual más exitosa del mundo. Acaba de publicar su quinto álbum, ‘Humanz’, este año recibiendo el respaldo de la crítica y alcanzando los números 1 y 2 en los charts de Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente, y situándose en el top de las listas de iTunes en más de 60 países. En ‘Humanz’, a Murdoc, Noodle, Russel y 2D se une, como siempre, un impresionante plantel de artistas que incluye a Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, Vince Staples, Popcaan y Kali Uchis y con el que Gorillaz rompe moldes una vez más.

En cuanto a los abonos, tienes una oferta de 72 horas para conseguir un abono de 3 días por 80€ + gastos hasta el domingo 29 de octubre a las 13:00 horas. A partir del sábado a las 13:00h el bono pasa a 99€ + gastos en www.bilbaobbklive.com