The xx presentan el cartel del Night and Day previo al Bilbao BBK Live

La banda británica ha confeccionado una semana de actividades culturales en la ciudad vizcaína. Aunque aún faltan cosas por anunciar, The xx han compartido el cartel artístico para el día 11 de julio, liderado por Jamie xx.

En su momento se anunció como un día en el que el cerebro de The xx actuaría junto a amigos. Pues bien, en los escenarios situados en el exterior del Museo Guggenheim, al productor le acompañarán algunos destacados componentes de la música electrónica actual.

Jornada de pura electrónica

Honey Dijon, Jayda G, John Talabot, Joy Orbison b2b Jon Rust, Peggy Gou, Lorenzo Senni (live) y Smerz (live) son las actuaciones confirmadas para este evento. Una jornada dedica a los sonidos sintéticos y de baile que servirá de previo del Bilbao BBK Live 2018.

El día 13 de julio, The xx se subirán al monte Kobeta para presentar en directo su último trabajo, I See You. Lo harán después de llenar las calles de Bilbao de cine, radio, música y todo tipo de propuestas culturales.