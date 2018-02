The XX participará en un festival de cine con “I See You”

The XX, banda de indie pop del suroeste londinense, formada en 2005, cuenta con 3 discos en su haber. En 2009 salió a la luz su LP homónimo, que les catapultó a la fama. A este le seguirían Coexist en 2012 y el disco que es parte de la noticia que trataremos hoy, I See You (2017).

Los ingleses han sido convocados para seleccionar una serie de películas para el próximo Copenhagen International Documentary Film Festival. El evento se inaugurará el venidero 17 de marzo en la capital danesa.

El trío británico llevará a cabo una sección enfocada en los temas que discurría su último disco: identidad, género, desempeño, cuestiones de edad, asuntos del colectivo LGBT… De hecho, la parte desempeñada por ellos, portará como nombre I See You.

El programa comenzará con la película nominada para los BAFTA, God’s Own Country. Tendrá a su vez algunos cortos como Landline, Young and Gay: Jamaica’s Gully Queens. También contará con entrevistas con algunos directores y diferentes eventos.

Oliver Sim (cantante y bajista de la banda) dijo lo siguiente:

“Estoy emocionado por enseñar algunas de mis películas y documentales favoritos en Copenhague. Estas películas significan muchísimo para mí a nivel personal, pero al mismo tiempo tratan muchos otros temas, narrativas y pasiones que son muy importantes para la banda en su conjunto.”