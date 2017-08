The XX darán una sorpresa a sus seguidores con el material que pronto lanzarán

No hace mucho el trío musical conocido como The XX lanzaba su tercer álbum, I See You, ahora anuncian planes de futuro diferentes, o eso pretenden. En una entrevista para The Courier-Mail, periódico australiano, el cantante y guitarrista Romy Madley Croft ha anunciado que tienen “planes de lanzar sus sonidos más tecno”.

“Nos encanta tener temas más optimistas en nuestro set, hemos hecho rexises de nuestras propias canciones y algunas antiguas ahora las tocamos a 120 bpm” Así justificaba el interés de la banda por un futuro repleto de música algo diferente a la que nos tienen acostumbrados. Además ha dejado claro que el grupo planea alguna sorpresa para un futuro cercano.