The XX comparten un minidocumental de su paso por Berlín

La banda británica sigue promocionando la gira en la que se encuentran inmersos por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, I See You. En este nuevo capítulo, titulado We See You Berlin, The XX tratan de dar importancia a la conexión que tiene el trío con sus seguidores de todo el mundo.

Esta relación de comunión tiene como punto de partida la capital alemana, donde se ha grabado el archivo cinematográfico. Sylvie Weber, directora residente en Berlín, es la encargada de dirigir el material. En él, aparece metraje de su tour nunca antes visto, en el que se incluyen entrevistas, escenas de directo, y “retratos íntimos” de algunas de las personas que asistieron a la actuación del grupo en el festival Lollapalooza, celebrado en la ciudad germana en septiembre.

Este proyecto audiovisual acaba de empezar, ya que la formación tiene en mente seguir lanzando piezas de este estilo durante el curso, para documentar tanto la afinidad con sus fans, como con las ciudades por las que pasan.

El año que viene The XX pasarán por España de nuevo. Lo harán en fecha exclusiva en el Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio. Puede ser una ocasión muy especial para que se realice otro de estos documentos fílmicos.