The xx adelantan un fragmento de su nueva canción “Say Something Loving”

Musicalmente hablando, una de las primeras y más prometedoras noticias del año 2017 es la publicación del nuevo disco de The xx, I See You, que saldrá a la venta el día 13 de enero. Después de habernos lo presentado con el single On Hold, así como la interpretación en directo de I Dare You en la televisión estadounidense, esta medianoche saldrá un nuevo single del álbum llamado Say Something Loving, pero para que nos vayamos haciendo a la idea del sonido de esta nueva canción, podemos ver un vídeo de un minuto en el que Romy Madley Croft y Oliver Sim, dos de los miembros de la banda, interpretan la canción en una sesión de karaoke en Tokio. Una buena forma de comenzar el año con unos de nuestros músicos favoritos. A partir de las 00:01 horas del 2 de enero, podremos descubrir la versión completa de estudio. 2017, así sí se empieza un año.

A few weeks ago we were in Tokyo and filmed ourselves doing karaoke to our new song 'Say Something Loving', we had a lot of fun! xx The xx pic.twitter.com/zctL2funtL

— The xx (@The_xx) January 1, 2017