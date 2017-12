The Wombats lanzan single inspirado en Drake

La banda inglesa prepara su cuarto álbum de estudio, que saldrá al mercado el próximo 9 de febrero de 2018. Como aperitivo, The Wombats han compartido el segundo adelanto del disco Beautiful People Will Ruin Your Life. El tema Turn está inspirado en parte por el popular rapero Drake.

El mes pasado aprovecharon el anuncio del nuevo material para presentar el primer avance, Lemon To A Knife Fight. Ahora, llega este nuevo corte del cual ha hablado el frontman Matthew ‘Murph’ Murphy para el programa de Zane Lowe: “supe cuando estaba escribiéndola que había algo especial que necesitaba tomarme con calma y no precipitarme, como suelo hacer con muchas canciones con las que me emociono.”

El cantante ha explicado de donde vienen las letras inspiradas en Drake, asegurando que se le ocurrieron cuando estaba escuchando Views con su mujer junto a su piscina: “hubo muchas imágenes de aquel día que parecían adecuadas para usar en una canción.”

En concreto la parte a la que se refiere el vocalista es la siguiente: “dicen que los mejores recuerdos son aquellos que olvidamos / como escuchar a Drake en la piscina de tus mejores amigos / Flotando hacia la izquierda en un champiñón rojo / Quizá es lo loco lo que echo de menos.”

Unai Macias