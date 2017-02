The Wombats celebran el 10° aniversario de su debut

El tiempo pasa rápido, sí, y ya han pasado diez años desde que The Wombats lanzasen su disco de debut, A Guide To Love, Loss & Desperation, en el que incluyeron su primer gran éxito, Let’s Dance To Joy Dision, con el que algunos bailamos muchas noches allá por 2007. ¡Qué mayores nos hacemos!

La banda ha anunciado que tiene una sorpresa muy especial para celebrar este aniversario a través de sus redes sociales con un gran concierto que tendrá lugar el 30 de junio en el O2 Academy Brixton de Londres.

Pero, como no creemos que podamos ir, para nosotros ha sido mucho más interesante la postdata en la que conforman sus intenciones de grabar nueva música a lo largo de este año.

Aún así, si estás en Londres en esa fecha tan señalada para The Wombats y quieres celebrarlo con ellos, las entradas salen a la venta a las 9am de este viernes 10 de febrero. Date prisa, que en Reino Unido las entradas suelen volar en cuestión de minutos. No digáis después que no os habíamos avisado.