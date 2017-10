The White Stripes anuncian disco en directo

Hace seis años, uno de los dúos musicales más importantes de la historia se separaba. Tras catorce años de carrera Jack and Meg White decidieron disolver The White Sripes.

A pesar de ello, ya van cinco discos de directo publicados bajo el sello de Jack, Third Man Records. Uno de ellos es The White Stripes’ First Show: Live On Bastille Day que se lanzó en julio de este mismo año. Ahora, Third Man ha confirmado que se publicará uno nuevo titulado The White Stripes Live In Detroit 1999-2000-2001 que, además, incluirá dos conciertos que The White Stripes hizo en su ciudad natal, Detroit, y en Ferndale, Michigan.

Será publicado en vinilo de 180 gramos en un boxset que incluirá todos los posters diseñados por Jack White para dichos conciertos. Según Pitchfork, esta grabación incluye todo el disco de White Blood Cells en directo. EL LP se podrá reservar hasta el 31 de octubre y formará parte de Third Man’s Vault Subscriptions, la serie que Jack está publicando con nueva música y formatos de 7’’ y 12’’.