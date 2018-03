The Weight lo dice: Amber Run vienen lleno de sorpresas

Josh, Tom y Henry, más conocidos como Amber Run, anuncian The Assembly con un primer single, The Weight. La banda originaria de Nottingham publicaba hace un par de días en sus redes sociales la imagen que hoy daba la noticia del lanzamiento de su próximo EP: The Assembly.

El EP verá la luz en su formato completo el próximo 11 de mayo y ya se puede reservar junto a nuevo merchandising acorde a este último anuncio.

Como novedad, la banda nos sorprendía esta misma mañana con el primer single de este nuevo trabajo: The Weight. Un tema algo más relajado de lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos, pero que sin duda deja su sello más personal.

Un cambio importante

A principios de mes, el cuarteto anunciaba mediante una carta de su puño y letra el abandono de Will de Amber Run por diferentes motivos. En esta, le deseaban lo mejor y aprovechaban para darnos pistas de que habría nuevo contenido por su parte, y ya se ha convertido en realidad.

La banda anunciaba su primera visita a España para noviembre de 2017, pero tuvieron que cancelarlo por diferentes motivos. Uno de ellos era las novedades que vendrían este año por lo que, creemos que podemos perdonarlos.

“Queríamos empezar con buen pie. The Weight es un tema de amor, algo que Amber Run no se había atrevido a escribir con anterioridad. Queríamos escribir algo en el cual pudiéramos mostrar el amor y tremendo aprecio que le tenemos a esa gente maravillosa de la que nos hemos ido rodeando” – escribían en redes sociales presentando esta nueva canción.

Acumulan más de un millón de escuchas en Spotify de sus dos trabajos anteriores, pero tenemos por seguro que esta cifra subirá con la espuma en cuanto el mundo se entere de lo que se les viene con The Assembly.