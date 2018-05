Hay un disco inédito de The Weeknd que nunca será publicado

Con la alegría que tenían los fans de The Weeknd después de que el artista lanzase su EP My Dear Melancholy el pasado mes de marzo, ahora hemos sabido que antes de publicarlo tenía completamente preparado un álbum que ya nunca verá la luz.

La razón que ha dado The Weeknd para descartarlo es muy sencilla. Este trabajo fue compuesto en un momento muy diferente de su vida en el que se sentía lleno de alegría, algo que cambió después de su ruptura y, por tanto, vino el trabajo que finalmente publicó hace un par de meses.

Como su estado mental ahora es muy diferente, no se siente con ganas de interpretar un disco con el que no se siente identificado en absoluto, y por ello ha afirmado categóricamente que estas canciones nunca verán la luz. Sin embargo, lo que sí ha dejado claro es que el proceso de creación de My Dear Melancholy fue realmente terapéutico para dentro del proceso de su ruptura, lo cual le ha permitido afrontar el futuro de una forma totalmente diferente. Sin embargo, siempre nos quedará la duda de saber cómo hubieran sonado estas canciones que se quedarán escondidas en un cajón para siempre.