The Waterboys, de gira esta semana por España

El próximo sábado, 18 de noviembre, The Waterboys iniciarán una pequeña gira por España que pasará por las ciudades de Murcia, Barcelona y Madrid. Tres conciertos enmarcados dentro de la gira de presentación de Out of All This Blue, su último álbum de estudio, publicado por BMG el pasado mes de septiembre.

Una nueva visita a nuestro país en la que la banda liderada por Mike Scott no solo presentará su nuevo disco, sino que repasará también clásicos de su discografía como “A Girl Called Johnny”, “Fisherman’s Blues” o “The Whole Of The Moon”. Temas con una paleta sonora que va del bautizado como The Big Sound de sus inicios a esa mezcla de folk celta y rock con la que se consagró a finales de los años ochenta. Un sonido que ha inspirado a formaciones de este siglo como The Decemberists y The Lumineers, entre muchas otras.

FECHAS

18 noviembre | 21:30

Auditorio V. Villegas-Sala Narciso Yepes

Murcia

19 noviembre | 20:30

BARTS

Barcelona

20 noviembre | 21:00

Nuevo Teatro Alcalá

Madrid

LINE UP

Mike Scott, voz y guitarra

Steve Wickham, violín

Aongus Ralston bajo

Ralph Salminen, batería

Jonathan Green, batería

Paul Brown, teclados

Bart Walker, guitarra

Zeenat Adefela Abike Sarum, voces

Jessica Cavanagh, voces