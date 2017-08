the War on Drugs lanzan vídeo la misma semana del lanzamiento de su nuevo disco

El viernes 25 de agosto, la banda the War on Drugs lanzará su nuevo álbum al mercado, A Deeper Understanding y a falta de menos de una semana han publicado el video clip de uno de sus temas, Pain.

Dirigido por Emmett Malloy y en blanco y negro, presenta a Adam Granduciel y su banda durante un viaje en carguero a lo largo del río Schuylkill, en Pennsylvania. Este tema no es nuevo para los seguidores más perspicaces de la banda pues fue interpretado en el programa estadounidense “Jimmy Kimmel Live” y sucede a Up All Night, otro adelanto que publicaron la semana pasada. Os dejamos el vídeo como avance de lo que será el nuevo LP de the War od Drugs.