The Voidz comparten el tema ‘Pointlessness’

Julian Casablancas, el cantante de los Strokes, estará ocupado durante este 2018 con su segundo proyecto, The Voidz. Los estadounidenses han estrenado un nuevo avance de su segundo álbum de estudio, Virtue, que llegará el 30 de marzo vía RCA.

El sucesor de Tyranny, de 2014, ya tiene un total de tres adelantos. Tras presentar a sus seguidores Leave It In My Dreams y QYURRYUS, el turno ahora es de la canción que cierra el disco, Pointlessness. Se trata de la progresiva última pieza de las 15 que completan el LP:

1. Leave It In My Dreams

2. QYURRYUS

3. Pyramid of Bones

4. Permanent High School

5. ALieNNatioN

6. One of the Ones

7. All Wordz Are Made Up

8. Think Before You Drink

9. Wink

10. My Friend the Walls

11. Pink Ocean

12. Black Hole

13. Lazy Boy

14. We’re Where We Were

15. Pointlessness

Teniendo en cuenta que Albert Hammond Jr. también se encuentra a punto de publicar nuevo material en solitario, la vuelta de The Strokes se atrasará como mínimo a 2019. Así lo aseguró recientemente Casablancas, que estará de gira durante este año.