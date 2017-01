The View celebran el décimo aniversario de su debut con una gran gira

A veces cuesta darse cuenta de cómo va pasando el tiempo, pero los aficionados de la música solemos tener continuos recordatorios cuando leemos noticias sobre los aniversarios de la fundación de una banda o del lanzamiento de un disco. A veces, incluso nos sorprendemos de que ya haya pasado esa cantidad de años, y eso nos acaba de ocurrir cuando hemos visto que los escoceses The View van a hacer una serie de conciertos para celebrar el décimo aniversario de su disco de debut, Hats Off To The Buskers.

El cuarteto escocés tuvo un gran éxito con este trabajo, en el que incluyeron canciones como Same Jeans o Wasted Little DJs allá por 2007, y aunque parezca increíble ya ha pasado una década. Por ello, van a recorrer el Reino Unido celebrando ese trabajo que le llevo a la cima durante un tiempo, sobre todo en su ciudad natal de Glasgow, donde van a ofrecer siete conciertos consecutivos a partir del 19 de febrero en dos salas diferentes. Casi nada…

También visitarán otros puntos de Escocia como Aberdeen y Edimburgo para después seguir por distintas ciudades del Reino Unido. Si no os acordáis de este grupo liderado por Kyle Falconer, os dejamos con el vídeo de Sames Jeans para que les recordéis. Quién sabe si el éxito de esta gira les puede animar y que visiten próximamente otros países europeos, incluso algún que otro festival.