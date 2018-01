The Vaccines regresan con “I can’t quit”

Llevamos solo tres días de este recién estrenado 2018 pero parece que muchas bandas se guardaban un as bajo la manga para no demorar mucho tiempo su regreso. Estaba claro que este año par vendría cargado de grandes noticias.

Uno de estos nombres es sin duda The Vaccines, que llevan varios meses dando pistas hasta que hoy han presentado su primer single, extraído de Combat Sports, su cuarto trabajo. Parece que fue ayer cuando descubrimos a los londinenses gracias a la pegadiza If you wanna, pero su carrera se ha ido asentando con el paso del tiempo, haciéndose un hueco entre las bandas más relevantes del siglo XXI, al menos en su estilo.

Este nuevo largo verá la luz el próximo día 30 de marzo y contiene el siguiente elenco de canciones, que alguna vez han presentado en directo:

Put It On a T-Shirt

I Can’t Quit

Your Love Is My Favourite Band

Surfing in the Sky

Maybe (Luck of the Draw)

Young American

Nightclub

Out On The Street

Take It Easy

Someone To Lose

Rolling Stones

La idea sobre la que pivota este trabajo es una vuelta a su sonido, según las palabras de Justin Young, su carismático líder. Según él, tras su último trabajo, han seguido girando, lo cual les ha hecho estar más unidos. Lo que sí estamos seguros es que algo bueno se cuece, viendo este gustoso avance.

Os dejamos con I can’t quit para vuestro uso y disfrute, ¿Qué os parece la vuelta The Vaccines?